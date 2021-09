La definizione e la soluzione di: II sodio in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NA

Curiosità/Significato su: II sodio in chimica Idrossido di sodio delle salamoie (soluzioni di cloruro di sodio) insieme all'idrogeno ed al cloro gassosi. Nell'industria chimica, è un reagente di ampio impiego; è utilizzato 7 ' (620 parole) - 13:38, 13 set 2021

