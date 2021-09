La definizione e la soluzione di: Servono per le trasmissioni di dati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAVI

Curiosità/Significato su: Servono per le trasmissioni di dati Livello di collegamento dati livello di collegamento dati (o data link layer) è il secondo livello dell'architettura di rete basata sul modello ISO/OSI per l'interconnessione di sistemi 19 ' (2 657 parole) - 13:51, 27 mar 2021

Altre definizioni con servono; trasmissioni; dati; Servono per il domani; Servono per cucire; Per quella differenziata servono bidoni separati; Minestre e zuppe si servono in quello fondo; Trasmissioni come Morgana di Michela Murgia ing; Alcune trasmissioni TV l'hanno in studio; La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti; Una serie di trasmissioni televisive; Il compenso degli antichi soldati prezzolati; Dati indietro; Colpi dati... col capo; Salvaguardati, tenuti al sicuro, difesi;