La definizione e la soluzione di: Il serial dei Medici in prima linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ER

Curiosità/Significato su: Il serial dei Medici in prima linea E.R. - Medici in prima linea R." rimanda qui. Se stai cercando il docu-drama del 2004, vedi ER: Storie incredibili. E.R. - Medici in prima linea (ER) è una serie televisiva statunitense 44 ' (4 346 parole) - 17:20, 30 ago 2021

Altre definizioni con serial; medici; prima; linea; Può essere seriale e bounty ing; Il genere dei serial; Un serial che nessuno vuol vedere; Il serial Tv con J.R. e Sue Ellen; La signoria dei Medici; Branca della medicina che consiste nello studio dire to delle malattie; I medici che dirigono un reparto; Il luogo di lavoro di medici e infermieri; Prima e terza di Fabio; La prima parola di risposta al telefono; Gli incavi prima dei gomiti; La canta Loretta Goggi: __ Primavera; Lineare, fedele alle sue idee; I soldati romani in seconda linea dopo i princeps; Nei voli di linea si eseguono prima dei decolli; Unisce i punti alla stessa temperatura: linea __; Ultime Definizioni