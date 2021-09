La definizione e la soluzione di: Quelli volanti non hanno le corna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CERVI

Curiosità/Significato su: Quelli volanti non hanno le corna

Altre definizioni con quelli; volanti; hanno; corna; Quelli persiani hanno il naso schiacciato; Quelli indossati dai domenicani sono bianchi; Grandi rapaci, ci sono quelli fulvi e barbuti; Quelli di ghiaccio si usano nei cocktail; Società ldrovolanti Alta Italia sigla; Studioso di oggetti volanti non identificati; Preistorici rettili volanti; L'animale simbolo delle volanti della polizia; Li hanno uguali gli omonimi; Quelli persiani hanno il naso schiacciato; Hanno climi diversi; Hanno la paternità dell’opera; Antilope dalle lunghe corna aneliate; La cittadina veneta di Caterina Cornaro; Il nome scientifico delle corna dei cervi; E’ abile nell'evitare le corna; Ultime Definizioni