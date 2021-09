La definizione e la soluzione di: Il prete in abito talare ha detto Messa sull’altare maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TALARE

Curiosità/Significato su: Il prete in abito talare ha detto Messa sull’altare maggiore

Altre definizioni con prete; abito; talare; detto; messa; sull’altare; maggiore; Il Buzolic interprete in The vampire diaries; Il comico Raul interprete del mago Oronzo; È chiamato anche pesce prete o merlano; L'Al interprete in Carlito's way; Spesso l'abito... non lo fa; Leggero e voluminoso, riferito a abito o tessuto; Ridotto come un abito molto corto; Appropriato come un abito della giusta taglia; Indossa l’abito talare; Indossa l'abito talare; Detto a squarciagola; Il monte detto Re delle Dolomiti; Il frutto detto clementina; E’ detto anche bertuccia; La Terra Promessa; Non è ammessa a bordo; Permette la lettura di un messaggio segreto; Messaggi audio privati insieme alle consonanti; Lo è sia un capitano che un maggiore; Lo è la frazione non apparente maggiore di uno; La maggiore tra le isole al largo di Olbia; Vivono sulla maggiore delle isole Eolie; Ultime Definizioni