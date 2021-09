La definizione e la soluzione di: Pregiata materia per statuette e stoviglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PORCELLANA

Curiosità/Significato su: Pregiata materia per statuette e stoviglie

Altre definizioni con pregiata; materia; statuette; stoviglie; Pregiata preda per il sub; Fibra tessile naturale molto pregiata fra; Ruminante sudamericano dalla lana pregiata; La parte più pregiata del tonno rosso; Carente in qualche materia; Materiale naturale per ceste e scope; Materiale resistente all'acqua; Così è detto il cervello: materia __; Materiale che si usava per fare statuette; Se ne fanno statuette e fantocci; Mobile che contiene le stoviglie piane e fonde; Terracotta per stoviglie;