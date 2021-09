La definizione e la soluzione di: Per allontanarli basta aprire la bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DENTI

Curiosità/Significato su: Per allontanarli basta aprire la bocca

Altre definizioni con allontanarli; basta; aprire; bocca; I cantanti come Sfera Ebbasta e Ghali ing; Un brano di Sfera Ebbasta... che fa innamorare; Basta... per passare; Manca ai Bastardi di Tarantino; Aprire un pubblico locale; Lanciare una bomba o aprire un corsetto; Si tira per aprire le lattine; Si impugna per aprire; Fa stare il paziente a bocca aperta; Copre naso e bocca; Usa il boccaglio; Si mettono sulla bocca dei cani feroci; Ultime Definizioni