La definizione e la soluzione di: Ortaggio per il minestrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEDANO

Curiosità/Significato su: Ortaggio per il minestrone Ciorba ingrediente ricco), questa variante libera è detta ciorba taraneasca (minestrone contadino). Vi sono diversi tipi di ciorba che si cucinano nelle varie 3 ' (306 parole) - 00:34, 22 mag 2020

