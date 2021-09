La definizione e la soluzione di: Non ammira gli astemi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSTE

Curiosità/Significato su: Non ammira gli astemi Winston Churchill (sezione Non ci arrenderemo mai) divertiva a prendere in giro astemi e salutisti. A questo proposito una volta disse del politico laburista Stafford Cripps, astemio e vegetariano: «Io mangio 390 ' (41 550 parole) - 00:14, 16 set 2021

