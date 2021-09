La definizione e la soluzione di: Morti per la patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CADUTI

Curiosità/Significato su: Morti per la patria Monumento dell'indipendenza ( Monumento ai Caduti per la patria) dell'Indipendenza, conosciuto anche come Monumento ai Morti per la patria e chiamato affettuosamente dai trevigiani come la Teresona, è una scultura in marmo situata 4 ' (316 parole) - 07:21, 17 mag 2021

