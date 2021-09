La definizione e la soluzione di: E' molto venerato in Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BUDDA

Curiosità/Significato su: E molto venerato in Asia Religioni in Asia culturale ed etnica ebraica è molto complessa. In Asia il Cristianesimo rappresenta una religione minoritaria ma è diffusa in tutto il continente, con 6 33 ' (3 701 parole) - 17:20, 1 ago 2021

Altre definizioni con molto; venerato; asia; Ardua, molto complicata; Molto trascurato nell'aspetto; Esperti, molto competenti; Sito web di false notizie satiriche molto sporco; Il santo venerato con Damiano; Era venerato in Egitto; Quello di Delfi era venerato dagli antichi greci; Venerato come una divinità; Popolosa parte dell’Asia; Racconto fra tradizione e fantasia; Animali preistorici per antonomasia; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Ultime Definizioni