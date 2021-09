La definizione e la soluzione di: In mezzo alla cappella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PE

Curiosità/Significato su: In mezzo alla cappella cappella Sansevero nel lato sinistro della cappella nei pressi dell'altare e opera di un artista ignoto. La sistemazione seicentesca della cappella fu stravolta a partire 125 ' (12 229 parole) - 18:33, 14 ago 2021

Altre definizioni con mezzo; alla; cappella; In mezzo al biliardo; Per mezzo di, tramite; Mezzo che possiede due motori; Guidare e azionare un mezzo; Un muscolo della spalla; E’ simile alla vongola; Simpatici e alla mano; Stato d'impasse in uno scontro: stallo alla __; Ha affrescato Cappella Bardi a Santa Croce; Cappella degli __, capolavoro dell'arte del '300; Vi si ammira la Cappella Colleoni; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; Ultime Definizioni