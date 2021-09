La definizione e la soluzione di: L'oriente per gli Europei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Curiosità/Significato su: L oriente per gli Europei Europa ( Europei) Oceania, dove gli Europei sono ora in maggioranza rispetto alle popolazioni locali; varie forme di colonialismo e di imperialismo europeo hanno influenzato 111 ' (10 162 parole) - 20:45, 11 set 2021

Altre definizioni con oriente; europei; Si coltiva in Oriente; L'anice stellato originario dell'estremo Oriente; Imperatrice d'Oriente consorte di Giustiniano; Fu nominato imperatore romano d'Oriente nel 364; Europei di Vienna e Salisburgo; Lo è Chiara Rosa, bronzo agli Europei di Helsinki; Uno degli stati europei bagnati dal fiume Danubio; Gli asiatici... per noi europei; Ultime Definizioni