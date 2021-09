La definizione e la soluzione di: Lima per legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RASPA

Curiosità/Significato su: Lima per legno Lima (Perù) Lima (AFI: /'Lima/; pronuncia spagnola: ['Lima]) è la capitale e la città più grande del Perù. Si trova nelle valli dei fiumi Chillón, Rímac e Lurín, nella 26 ' (2 466 parole) - 18:46, 31 lug 2021

Altre definizioni con lima; legno; I monti con l'Illimani; Lo fu Solimano, il legislatore ottomano; Connazionali degli Inti-Illimani; Concittadini degli Inti-Illimani; La tignola del legno; Casa di legno tipicamente sull'acqua; Il nome della conduttrice tv Casalegno; La classica calzatura olandese di legno; Ultime Definizioni