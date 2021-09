La definizione e la soluzione di: Grossolani, madornali come certi errori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRASSI

Curiosità/Significato su: Grossolani, madornali come certi errori Ebbene, come è possibile che una preparazione tanto lunga e accurata possa essere sfociata in un simile accumulo di imprecisioni e di madornali errori? Si

Altre definizioni con grossolani; madornali; come; certi; errori; Zotici e grossolani; Ridurre la legna in grossolani pezzi più piccoli; Mantelli grossi e grossolani; Errori grossolani, gaffes; Quando è calmo è come l’olio; I nobili come i Rothschild; Studiano come si dorme; Le indicazioni per come venire vestiti; Le e-mail certificate; Caratterizza certi coltelli; Quelli pesanti sono certi elementi chimici; Relativi a se stessi, individuali, come certi dati; Serie TV USA su un terrorista infiltrato nell'FBI; Terrorista autore dell'attentato a papa Wojtyla; Corregge gli errori... con la matita rossa; Così è detto un terrorista islamista; Ultime Definizioni