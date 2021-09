La definizione e la soluzione di: Gli antichi popoli come i Volsci e i Sabini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ITALICI

Curiosità/Significato su: Gli antichi popoli come i Volsci e i Sabini Volsci Vol- significante "antichi" (antichi Osci) o "bellicosi" (Osci Bellicosi). come già detto i Volsci facevano parte di un gruppo di popoli di lingua indoeuropea 15 ' (1 690 parole) - 22:10, 14 ago 2021

Altre definizioni con antichi; popoli; come; volsci; sabini; Costruzione sotterranea dell'antichità; Un tipo di vasi greci antichi trovati a Cipro; Guidava le bighe nei giochi degli antichi romani; Antichi nobili latifondisti russi e rumeni; Termine per popoli nativi dall'era primordiale; Un tempo, i popoli oggi chiamati iraniani; Il vagabondaggio di certi popoli; Uno dei popoli della Lega Sannitica; Gli Antillani come Benicio del Toro; Ferme come statue; Come la pelle... a righe; Come dire accalorati, specie dopo sforzi fisici; Fu regina dei volsci; Liberò Roma dai Volsci; Lo Gneo Marcio delle guerre tra Romani e Volsci; Fu capitale dei sabini; Ultime Definizioni