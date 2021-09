La definizione e la soluzione di: Giorni... detto in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GG

Curiosità/Significato su: Giorni... detto in breve

Altre definizioni con giorni; detto; breve; Due giorni dopo ieri; È l'ultimo dell'anno ad avere trenta giorni; Era dei giorni in un romanzo di Boris Vian; Un periodo di circa trenta giorni; E' succeduto a papa Benedetto XVI; Il prete in abito talare ha detto Messa sull’altare maggiore; Detto a squarciagola; Il monte detto Re delle Dolomiti; Breve nell’esporre; Un breve squillo; Breve riferimento; Il breve pezzo comico del cabarettista ing; Ultime Definizioni