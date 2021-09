La definizione e la soluzione di: Forno a__ , per veloci cotture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MICROONDE

Curiosità/Significato su: Forno a__ , per veloci cotture Forno a microonde Il Forno a microonde è un elettrodomestico da cucina in cui la cottura del cibo è dovuta soprattutto all'effetto riscaldante ottenuto dall'interazione 27 ' (3 593 parole) - 18:50, 21 ago 2021

