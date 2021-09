La definizione e la soluzione di: Ferme come statue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IMMOTE

Curiosità/Significato su: Ferme come statue Statua vivente delle opere d'arte classiche ("Quadri viventi"). Le statue viventi sono in grado di restare per ore Ferme nella medesima posizione, compiendo solo minimi 11 ' (1 280 parole) - 19:49, 21 lug 2021

Altre definizioni con ferme; come; statue; Prodotto semiliquido derivato da latte fermentato; Serbatoio in acciaio per la fermentazione di vini; La bevanda russa ottenuta da latte fermentato; Verve, fermezza; Come la pelle... a righe; Come dire accalorati, specie dopo sforzi fisici; Come dire fuggita; Lo furono artisti come Marinetti, Balla e Boccioni; Foglia dorata o argentea nelle statue; Le statue femminili poste a sostegno dell'architrave; Statuetta da... red carpet; Cavità del muro in cui si usava mettere statue; Ultime Definizioni