La definizione e la soluzione di: In edilizia c’è quello pieno e quello forato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATTONE

Curiosità/Significato su: In edilizia c’e quello pieno e quello forato

Una macchina rotante per l'edilizia; Opus __, antica tecnica edilizia romana lat; Accomuna pasticceria ed edilizia; Fabbriche di laterizi impiegati nell'edilizia; E' vastissimo quello dell'Orinoco; Quello Calabro comprende l' Aspromonte; La Polizia mantiene quello pubblico; Il negoziante rilascia quello fiscale; Caustico, pieno di biasimo; Fa il pieno ai suoi clienti; Lo è il Gadget pieno di buffe invenzioni; Pieno di vivacità ed esuberanza; Forato in mezzo; Lo utilizza l'automobilista che ha forato;