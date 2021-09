La definizione e la soluzione di: Dirottato... come un tram che cambia percorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEVIATO

Altre definizioni con dirottato; come; tram; cambia; percorso; Vi si può mangiare come a casa; Quando è calmo è come l'olio; Grossolani, madornali come certi errori; I nobili come i Rothschild; La fanno due che credono entrambi d'aver ragione; Un trampoliere nostrano; Nutrito tramite il seno; Per mezzo di, tramite; Se le scambiano le artiglierie; Scambiarsi effusioni; Cambiano aceto in acido; Cambiano la suola in nulla; Il percorso dell'autobus; Si susseguono nel percorso su rotaie; Un lungo percorso a piedi; Il percorso di un satellite intorno a un pianeta;