Soluzione 4 lettere : TOMA

Curiosità/Significato su: Detto: Capire Roma per Ostia (Roma) opera e decide di mandare a Roma una missione, sia per Capire la natura dell’attività sia per Capire se fosse conveniente per delle famiglie dei ravennati 48 ' (5 703 parole) - 16:31, 10 set 2021

Altre definizioni con detto; capire; roma; Così è detto il fruito del corbezzolo; Il suo senno... è citato in un detto; Un vino rosso sardo detto mora di Spagna; Piante punicacee il cui frutto è detto balausta; Modello si chiede... per capire meglio; Si fa fingendo di non capire; Vengono fatti per far capire; Lo fa chi... finge di non capire; L'isola urbana dei Romani; La Pacis è a Roma; Facevano parte delle legioni romane; Il nome di Totti, ex capitano della Roma;