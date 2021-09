La definizione e la soluzione di: Croccante per gelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIALDA

Curiosità/Significato su: Croccante per gelati Gelato gelato industriale): con un overrun medio dell'80% sulla miscela totale gelati al latte (o creme) contenenti il 32% di sostanza secca totale; gelati di 17 ' (2 249 parole) - 11:50, 7 set 2021

Altre definizioni con croccante; gelati; Coppette francesi di cialda croccante fra; Un dolce siciliano croccante tipico del Natale; Ricoperte da uno strato zuccheroso e croccante; Noto snack croccante dal cuore morbido; Dolce con crema inglese, gelatina in fogli e panna; Quelli di pesce sono venduti anche congelati; Vende bibite e gelati; I diffusi surgelati dell'omonimo capitano; Ultime Definizioni