La definizione e la soluzione di: Il commissario in TV impersonato da Guido Caprino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MANARA

Curiosità/Significato su: Il commissario in TV impersonato da Guido Caprino

Altre definizioni con commissario; impersonato; guido; caprino; La allena il Commissario Tecnico; Un commissario della TV; Il Manetta aiutante del commissario Basettoni; Il nome del commissario Winchester dei Simpson; Lo svizzero impersonato dal comico Giovanni Storti; Il supereroe impersonato da Paperoga; Il supereroe impersonato da Fenton in DuckTales; Il sacerdote-detective impersonato da Terence Hill; La serie di note consecutive ideata da Guido d’Arezzo; Il Guido che vinse lo Strega con Le stelle fredde; Sport di coppia su guidoslitta; Lavorare con __, film di Guido Chiesa del 2004; Il commissario impersonato da Guido Caprino; Ultime Definizioni