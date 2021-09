La definizione e la soluzione di: Lo è chi depone in giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TESTIMONE

Curiosità/Significato su: Lo e chi depone in giudizio Deponia - Il giorno del giudizio Deponia - Il giorno del giudizio (Deponia Doomsday) è un videogioco in stile avventura punta e clicca sviluppato e pubblicato da Daedalic Entertainment 12 ' (1 469 parole) - 14:09, 16 dic 2020

Le depone chi s'arrende; Le depone il vinto; Depone ciò che ha visto; Depone in tribunale; Lo è un giudizio imparziale; Salvatore Satta scrisse quello del giudizio; Formulare un giudizio su un prodotto culturale; Dà il nome alla valle del Giudizio Universale;