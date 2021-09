La definizione e la soluzione di: Che hanno grasso e muscoli in abbondanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARNOSI

Le hanno uomini e uccelli; Le hanno nonne e sorelle; Le hanno quaglie e polli; Le hanno figli e cognati; Grasso suino; Eccessiva quantità di grasso sottocutaneo; Fungo sodo e consistente... come grasso; Grasso spalmabile non animale; Tra i muscoli e le ossa; Dolore che colpisce i muscoli; Muscoli dell'interno coscia; Vi si trovano i muscoli deltoidi e bicipiti; In gergo abbondanza, ad esempio di spaghetti; Con abbondanza; Un sinonimo di abbondanza; Abbondanza, profusione;