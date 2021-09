La definizione e la soluzione di: Cambiano aceto in acido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ID

Curiosità/Significato su: Cambiano aceto in acido Senape (salsa) (moutarde de Dijon), prodotta in diverse varietà aventi come ingredienti base senape bruna, aceto, sale e acido citrico. L'aceto viene spesso sostituito con 6 ' (783 parole) - 15:00, 3 set 2021

Altre definizioni con cambiano; aceto; acido; Cambiano la suola in nulla; Se le scambiano i fidanzati; Cambiano la forza in norma; Cambiano gli indugi in incubi; Boccioli eduli conservati sotto sale o sott'aceto; Incline alle burle, faceto; La senape sciolta con mosto o aceto; In tavola con l'aceto; Come l'acido fosforico con zucchero e basi azotate; L'acido che annacquato diventa vetriolo; Acido che partecipa al ciclo di Krebs; Amminoacido presente ad esempio in pollo e uova; Ultime Definizioni