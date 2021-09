La definizione e la soluzione di: Balconcini per spettatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALCHI

Curiosità/Significato su: Balconcini per spettatori Fasano contrada Salamina. Riconosciuto dal CONI. Il campo può ospitare fino a 300 spettatori. Ogni anno è sede di diversi tornei di questa disciplina. Nel 1997 ha 72 ' (8 687 parole) - 17:11, 9 ago 2021

