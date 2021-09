La definizione e la soluzione di: Appassionato per un'arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMANTE

Curiosità /Significato su: Appassionato per un arte Alberto Lattuada (categoria Critici d'arte italiani) Intellettuale dalla personalità eclettica, Appassionato di letteratura, arte e fotografia, era noto soprattutto per aver trasposto sullo schermo molti celebri 26 ' (2 934 parole) - 16:10, 9 set 2021

Altre definizioni con appassionato; arte; Un appassionato di auto come Giulia e Giulietta; Ce l'ha ben fornita l'appassionato di registrazioni; Sofferto ma anche appassionato; Un appassionato intenditore; Le due immagini a lato: la parte in comune dei loro nomi; Popolosa parte dell’Asia; L’insufficiente utilizzo dell' 1 v. da parte dell'organismo; La parte... vitale dell’aria; Ultime Definizioni