La definizione e la soluzione di: Ambienti naturali in equilibrio biologico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ECOSISTEMI

Curiosità/Significato su: Ambienti naturali in equilibrio biologico Ambiente (biologia) le rocce, l'atmosfera e i fenomeni naturali che si verificano entro i loro confini e la loro natura; risorse naturali universali e fenomeni fisici privi 51 ' (5 630 parole) - 23:56, 14 giu 2021

Altre definizioni con ambienti; naturali; equilibrio; biologico; Stanze, ambienti di un'abitazione; Ambienti interni di grosse dimensioni; Ambienti domestici molto ampi; Ampi ambienti da passeggio per croceristi fra; Costruiti, innaturali... come prosciutti; Un centro termale turco con delle piscine naturali; In Storie naturali si firmò Damiano Malabaila; Disgrazia collettiva, anche per cause naturali; Ci sta in equilibrio il pappagallo; I circensi molto agili e dal grande equilibrio; Un virtuosismo d'equilibrio del pistard; Infiammazione auricolare che altera il senso dell'equilibrio; Un processo biologico di divisione cellulare; Atto con cui si accoglie figlio non biologico; Può esserlo un figlio non biologico; Scarto biologico per la raccolta differenziata; Ultime Definizioni