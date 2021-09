La definizione e la soluzione di: Si valuta in carati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Curiosità/Significato su: Si valuta in carati Sterlina britannica (categoria Valute in corso) denominata lira sterlina (in inglese pound sterling), libbra sterlina o anche per sineddoche come sterlina inglese, è la valuta utilizzata nel Regno Unito 14 ' (1 564 parole) - 12:45, 19 ago 2021

