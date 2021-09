La definizione e la soluzione di: Si usano per tagliare i cibi a tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLTELLI

Curiosità/Significato su: Si usano per tagliare i cibi a tavola Alimentazione medievale (sezione La preparazione dei cibi) anche alla tavola dei ricchi, pur investite di un ruolo marginale o usate solo per colorare i cibi. L'anice era usato per insaporire i piatti a base di pesce 108 ' (13 847 parole) - 22:15, 14 ago 2021

