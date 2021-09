La definizione e la soluzione di: Si usa per smuovere l'aria a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENTAGLIO

Curiosità/Significato su: Si usa per smuovere l aria a mano Lega Nord ( Lega Nord per l'Indipendenza della Padania) partiti ^ IL TERREMOTO DEL 6 MAGGIO ^ Riusciremo a smuovere la macchina dei partiti? ^ Dopo Napoli, a Brescia per capire i "leghisti" ^ UN SECCO NO DALL'AC AI 261 ' (25 591 parole) - 11:58, 9 set 2021

Altre definizioni con smuovere; aria; mano; Smuovere le zolle con l'aratro; L'isola leggendaria in cui sarebbe sepolto Re Artù; Sul tetto, sopra la canna fumaria; Flussi vitali di aria da naso e bocca; Creatura immaginaria con un corno in fronte; Simpatici e alla mano; Il manometro misura quella degli pneumatici; Si dice di governo farlocco, in mano a terzi; Il secondo dito della mano;