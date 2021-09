La definizione e la soluzione di: Unti come l'olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEOSI

Curiosità/Significato su: Unti come l olio olio degli infermi a cui si risponde «Amen». Nella forma tridentina del rito romano vengono Unti gli occhi, le orecchie, le narici, la bocca (a labbra chiuse), le mani e 3 ' (242 parole) - 12:44, 9 set 2021

