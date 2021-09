La definizione e la soluzione di: Tubicino che si usa per bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANNUCCIA

Curiosità/Significato su: Tubicino che si usa per bere Zaino dotati di un piccolo serbatoio con un Tubicino collegato, tramite il quale chi sta trasportando lo zaino può bere ed idratarsi senza doversi necessariamente 6 ' (742 parole) - 04:49, 13 feb 2021

