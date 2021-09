La definizione e la soluzione di: Tornare in vita dopo la morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RISORGERE

Altre definizioni con tornare; vita; dopo; morte; Smaltirla significa tornare sobri; Tornare a respirare dopo un grande sforzo; Tornare a mostrare ragionevolezza; Tornare sotto il proprio tetto; Per evitare fraintendimenti: a __ di equivoci; Dotata di una vita molto durevole; Fanno una vita poco attiva; Nel mezzo del __ di nostra vita, scrisse Dante; Di solito, arriva dopo la teoria; Incontrata o scovata dopo esser stata persa; Si consegue dopo cinque anni di superiori; Restano dopo la distruzione degli edifici; Quella di Garcia Marquez è di una morte annunciata; Può essere della morte, della gru, di mare..; È della morte in un film dei fratelli Coen; James Ensor dipinse quelle di fronte alla morte;