La definizione e la soluzione di: Tornare in sé, riprendere conoscienza e coscienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RINSAVIRE

Curiosità/Significato su: Tornare in se, riprendere conoscienza e coscienza Cyborg (Victor Stone) (sezione Poteri e abilità) sorpresa del demone Trigon. Cyborg in seguito si unirà alla Lega della Giustizia, stringendo amicizia con Red Tornado. Nell'universo DC post-reboot. Cyborg 12 ' (1 200 parole) - 12:10, 3 ago 2021

Altre definizioni con tornare; riprendere; conoscienza; coscienza; Pollicino seguì quelle di pane per tornare a casa; Tornare in vita dopo la morte; Smaltirla significa tornare sobri; Tornare a respirare dopo un grande sforzo; Riprendere quota; Si fa per riprendere fiato; Riprendere un'attività interrotta; Si grida prima di riprendere; Interruzione del sonno ritorno alla coscienza; Una cosa che induce in uno stato di subcoscienza; Quello di coscienza caratterizza l'Ulisse di Joyce; Quello di coscienza rifiuta la leva militare; Ultime Definizioni