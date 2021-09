La definizione e la soluzione di: Un tipo di chitarra non elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACUSTICA

Curiosità/Significato su: Un tipo di chitarra non elettrica chitarra elettrica La chitarra elettrica è un tipo di chitarra in cui la vibrazione delle corde viene rilevata da uno o più pick-up; il segnale viene quindi prelevato all'uscita 35 ' (4 784 parole) - 15:41, 20 lug 2021

Altre definizioni con tipo; chitarra; elettrica; Tipo di pagamento in quote suddivise nel tempo; Un tipo di pittura con pigmenti in polvere e acqua; Un tipo di penna degli uccelli; In tipografia, lo stile anche detto aldino; Può esserlo una chitarra o un'epoca; Ce l'ha l'ombrello ma anche la chitarra; Uno strumento come la chitarra o il violino; Chitarra hawaiana; Nell'uso comune è sinonimo di tensione elettrica; Pesce teleosteo, può essere elettrica o serpente; Misura la resistenza elettrica; Se è elettrica può essere alta; Ultime Definizioni