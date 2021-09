La definizione e la soluzione di: Lo è un tessuto come il poliestere o l'acrilico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINTETICO

Curiosità/Significato su: Lo e un tessuto come il poliestere o l acrilico Poliesteri proprietà dielettriche il poliestere viene inoltre impiegato nella produzione di alcuni tipi di condensatore. I tessuti di poliestere, grazie al basso coefficiente 5 ' (504 parole) - 07:53, 13 mar 2021

