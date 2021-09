La definizione e la soluzione di: Un terreno non coltivato e non curato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCOLTO

Curiosità/Significato su: Un terreno non coltivato e non curato Nerium oleander (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dell'Asia ma è naturalizzato e spontaneo nelle regioni mediterranee e diffusamente coltivato a scopo ornamentale. L'oleandro ha un portamento arbustivo, con 11 ' (1 040 parole) - 01:18, 27 gen 2021

Altre definizioni con terreno; coltivato; curato; Un terreno fangoso; Un pianterreno un po' più elevato; Lo è un terreno sabbioso; Rendere un terreno coltivabile; Fondo rustico coltivato dalle famiglie coloniche; Un terreno coltivato ad alberi... che lacrimano; I frutti di un terreno coltivato; Un piccolo campo coltivato a verdura; Non del tutto accurato, approssimativo; Trasandato, poco curato; Il Del Buono eclettico curatore editoriale; Trascurato... come chi finisce una degenza; Ultime Definizioni