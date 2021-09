La definizione e la soluzione di: Il suo senno... è citato in un detto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : POI

Curiosità/Significato su: Il suo senno... e citato in un detto Analisi delle Operette morali ( Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare) nel XXXIV canto dell'Orlando furioso, in cui Astolfo ascende sulla luna per ritrovare il senno di Orlando. Il riferimento alla pazzia, «che non si parte 127 ' (14 171 parole) - 14:02, 1 ago 2021

Altre definizioni con senno; citato; detto; Al cinema con Bertoldino e Cacasenno; Uscire di senno; Scarsamente dotate di senno e intelligenza; Il padre di Cacasenno; Ha recitato in Fast & Furious e Missione tata; Il militare sardo punico citato in Ab Urbe condita; Chiarito, esplicitato; Il Josh che ha recitato nel film Sicario; Un vino rosso sardo detto mora di Spagna; Piante punicacee il cui frutto è detto balausta; Lettera, detto in tono aulico; L'__ fa la forza, secondo il detto; Ultime Definizioni