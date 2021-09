La definizione e la soluzione di: Struttura in cui pernottano turisti e vacanzieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALBERGO

Curiosità/Significato su: Struttura in cui pernottano turisti e vacanzieri popolazione è quella di rientrare nel proprio centro di residenza al termine del giorno lavorativo, di studio o vacanziero, cioè non pernottano nella città

