La definizione e la soluzione di: Lo strumento per disegnare i cerchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Curiosità/Significato su: Lo strumento per disegnare i cerchi Planetario (sezione I planetari antichi) eventualmente, disegnare cerchi di riferimento come l'eclittica e l'equatore celeste. Esso può essere fatto facilmente ruotare su diversi assi per simulare 30 ' (4 316 parole) - 12:23, 26 dic 2020

Altre definizioni con strumento; disegnare; cerchi; Strumento di tortura associato a San Lorenzo; Strumento per il disegno tecnico usato a scuola; Uno strumento musicale simile al vibrafono; Strumento finanziario legato a un sottostante; Disegnare con ago e filo; Disegnare una linea; Invece del mouse per disegnare sul computer; Li usano i madonnari per disegnare sul suolo; Può essere di sole, della bici, del cerchio; Possono essere a cerchio, pendenti, chandelier..; Coperchi... senza cerchi; Serve per calcolare l'area del cerchio con il p;