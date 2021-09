La definizione e la soluzione di: Sterza nelle auto capace di librarsi in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VOLANTE

Curiosità/Significato su: Sterza nelle auto capace di librarsi in aria statunitense, raccontò di avere visto dal proprio aereo privato, senza identificarli, nove oggetti simili a dischi volanti librarsi in formazione serrata

