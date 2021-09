La definizione e la soluzione di: Spoglia, non arredata né abbellita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISADORNA

Curiosità/Significato su: Spoglia, non arredata ne abbellita Chiesa di San Filippo Neri (Spoleto) pietra nel 1640. Nel 1653 viene completata la navata centrale che sarà abbellita da preziosi stucchi nel 1666. Nello stesso anno si abbattono muri di orti 8 ' (919 parole) - 20:15, 24 giu 2021

