La definizione e la soluzione di: Sostanze come la nitroglicerina e la dinamite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESPLOSIVE

Curiosità/Significato su: Sostanze come la nitroglicerina e la dinamite dinamite termiche. La dinamite è un derivato della nitroglicerina che, miscelata con Sostanze assorbenti neutre come la farina fossile e la silice o attive come la segatura 3 ' (330 parole) - 17:47, 18 giu 2021

