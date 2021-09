La definizione e la soluzione di: Lo sono i mammiferi, ma non gli uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIVIPARI

Curiosità/Significato su: Lo sono i mammiferi, ma non gli uccelli Mammalia ( Mammiferi) I mammiferi (Mammalia Linnaeus, 1758) sono una classe di vertebrati a diffusione cosmopolita caratterizzata dall'allattamento della prole. La classe dei 62 ' (7 894 parole) - 14:30, 9 set 2021

Altre definizioni con sono; mammiferi; uccelli; Lo sono i biscotti appena sfornati; Sono di Brema in una favola dei Grimm; Non possono ingerire cibi con glutine; Gli organismi in cui sono presenti i mitocondri; Mammiferi acquatici detti manati; Nei mammiferi compone il 22% del peso corporeo; Mammiferi marini con centinaia di vibrisse; Mammiferi che si nutrono anche di serpenti; Le celle degli uccellini... o toraciche; Uno dei più noti uccelli tropicali; Un tipo di penna degli uccelli; Semi o altro cibo destinato agli uccelli domestici; Ultime Definizioni