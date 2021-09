La definizione e la soluzione di: Sigla che indica le domande frequenti in Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAQ

Curiosità/Significato su: Sigla che indica le domande frequenti in Internet Espressioni del gergo di Internet debole. 2H: Sigla di Two Hands, nei videogiochi indica l'opzione di un'arma a due mani. 3ad o 3d: contrazione di thread. 3F o 3f: Sigla di Fuck For Fun 46 ' (6 090 parole) - 20:40, 26 ago 2021

Altre definizioni con sigla; indica; domande; frequenti; internet; Sigla di Vicenza; Vi siglarono un patto Stefano II e Pipino il Breve; Una sigla... del comparto vitto e alloggio; Fu provincia con la sigla PN; Indica una donna che si trova lontana da chi parla e da chi ascolta; Termine tedesco che indica cosa pacchiana; Altro termine per indicare parenti e familiari; Quello dell'auto ha indicatori e spie luminose; Pressato, tempestato di domande; Domande, quiz; Fa domande fuori luogo; Porsi delle domande; Musicisti frequenti nelle grandi chiese cristiane; Insenature... poco frequenti; Folti e frequenti; Brevi e poco frequenti; La RL dell'IRL nel gergo internet ing; L'indirizzo I.P. per esteso: Internet __ ing; Lo è il dispositivo connesso a internet ing; C'è quello internet e quello autostradale; Ultime Definizioni