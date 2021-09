La definizione e la soluzione di: Riempite, guarnite all'interno come certe pietanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARCITE

Curiosità/Significato su: Riempite, guarnite all interno come certe pietanze Zeppola cotte al forno e riempite con ricotta. Si farciscono poi con la crema, e in un ricciolo di crema si inserisce una ciliegina caramellata. come nella tradizione 13 ' (1 623 parole) - 19:39, 25 lug 2021

Muscoli dell'interno coscia; Selezionato all'interno di un gruppo; Diametro dell'interno dei cilindri di un motore; Grado di colore o suono all'interno di una scala; Come un prodotto commerciato in cambio di un altro; Insaccati come la luganega o il bardiccio; Artiste come Gloria Gaynor e Celine Dion; Relativi a se stessi, individuali, come certi dati; Razionali come certe deduzioni; Come certe bevande... e certe battute; Telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Si abbinano alle pietanze; Vanno abbinati alle pietanze; Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi; Porta le pietanze al ristorante;