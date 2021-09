La definizione e la soluzione di: Relativi a se stessi, individuali, come certi dati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERSONALI

Curiosità/Significato su: Relativi a se stessi, individuali, come certi dati Codice in materia di protezione dei dati personali cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 39 ' (5 138 parole) - 18:45, 14 lug 2021

Altre definizioni con relativi; stessi; individuali; come; certi; dati; Raccolta di documenti e atti relativi a una causa; Relativi a caramelle, cioccolati, torte..; Come l'addizione di numeri relativi; Relativi all'area più a nord della Terra; Per Messico e Italia hanno gli stessi colori; Una rapida rotazione su se stessi; Ha gli stessi connotati di un altro; Relativo ai figli nati dagli stessi genitori; Prestazioni... individuali; Ci sono quelli di squadra e quelli individuali; Artiste come Gloria Gaynor e Celine Dion; Nativo del capoluogo emiliano... come un ragù; Una figura come la parabola in geometria; Una sostanza azotata basica come la caffeina; Quelli pesanti sono certi elementi chimici; Come certi anni della vita per Renato Zero; Documento di certificazione scritta; Specifici di certi luoghi e provenienti da essi; Dai parametri medi, concordati; Dati in garanzia in cambio di un prestito; I soldati romani in seconda linea dopo i princeps; I soldati eritrei delle truppe coloniali italiane; Ultime Definizioni